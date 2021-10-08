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الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

دولار
دولار
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه،  بداية تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في البنوك الحكومية والخاصة عند آخر سعر أمس الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

 

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