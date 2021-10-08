ads
الجمعة 08 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
s

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

عملات
عملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 8 أكتوبر 2021، عند مستوي أسعار إغلاق الاربعاء، نظرا لعطلة البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية .

وقال استقر سعر الدولار الأمريكي عند 15.64 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي 18.14 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 21.30 جنيه للشراء و21.48 جنيه للبيع.

حاء سعر الفرنك السويسرى ليسجل 16.88 جنيه للشراء و17.02 جنيه للبيع.

حقق سعر الـ100 ين يابانى 14.06 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر اليوان الصينى 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية سجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدينار الكويتي عند 51.82 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع. 

دولار العملات الأجنبية الدولار الأمريكي الجنيه الإسترليني العملات العربية البنوك