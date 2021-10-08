أسعار العملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:43 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 8 أكتوبر 2021، عند مستوي أسعار إغلاق الاربعاء، نظرا لعطلة البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية .

وقال استقر سعر الدولار الأمريكي عند 15.64 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي 18.14 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 21.30 جنيه للشراء و21.48 جنيه للبيع.

حاء سعر الفرنك السويسرى ليسجل 16.88 جنيه للشراء و17.02 جنيه للبيع.

حقق سعر الـ100 ين يابانى 14.06 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر اليوان الصينى 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية سجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدينار الكويتي عند 51.82 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.