فرنسا تهزم بلجيكا وتواجه إسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:43 م

تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب منتخب بلجيكا وذلك بعد مباراة مثيرة جمعت المنتخبين مساء اليوم .

وحسم المنتخب الفرنسي مباراة الدور نصف النهائي بالفوز على حساب البلجيك بنتيجة 3-2، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع منتخب اسبانيا يوم الأحد المقبل في نهائي دوري الأمم الأوروبية .