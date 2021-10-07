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الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

فرنسا تهزم بلجيكا وتواجه إسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب منتخب بلجيكا وذلك بعد مباراة مثيرة جمعت المنتخبين مساء اليوم . 
وحسم المنتخب الفرنسي مباراة الدور نصف النهائي بالفوز على حساب البلجيك بنتيجة 3-2، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية.
وضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع منتخب اسبانيا يوم الأحد المقبل في نهائي دوري الأمم الأوروبية .

المنتخب الفرنسي دورى الأمم الأوروبية منتخب بلجيكا