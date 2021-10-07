على غرار “هنساعد بعض” للحزاوي.. أمهات مصر تطلق مبادرة لـ"تبادل الكتب"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:41 م

أطلق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، مبادرة بعنوان "تبادل مستلزمات المدارس" للهروب من ارتفاع الأسعار، وذلك على غرار المبادرة التي تبنتها داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، والتي أطلقتها العام الماضي 2020.

حيث أعلن ائتلاف أولياء أمور مصر، برئاسة داليا الحزاوي تفعيل مبادرة “هنساعد بعض”،على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هدفها تعاون أولياء الأمور لوقف الاستغلال، عن طريق إعلان عن توافر نسخ الكتب القديمة لطلاب المرحلة الثانوية خاصة بعد توقف طباعتها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقالت الحزاوي، في بيان سابق لها، إن تجديد المبادرة، هذا العام، ضروري لأن المكتبات وأصحاب السناتر يستغلون أولياء الأمور، وطالبت بتبادل الكتب المدرسية القديمة سواء كتب المدرسة او الكتب الخارجية والملازم فيما بينهم.

وينطلق بعد غدٍ السبت، العام الدراسي الجديد 2022/2021، بعدد من مدارس المحافظات، على أن تنتظم الدراسة الأحد المقبل بجميع المحافظات.