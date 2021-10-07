صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على نيوكاسل.. وفرحة عارمة لجماهير النادي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:46 م

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك في خطوة كبيرة أسعدت جماهير النادي الإنجليزي التى احتفلت بالقرار الرسمي بعد اعلانه .

وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر حسابه بتويتر اليوم الخميس، إنه أكمل الاستحواذ على 100% من نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وأضاف صندوق الاستثمارات، أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي..

وأوضح الصندوق، ان النادي سيحظي بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، حيث سيصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة "نيوكاسل يونايتد". وسيتم تعيين "أماندا ستافيلي"، الرئيس التنفيذي لشركة "PCP Capital Partners" كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى "جيمي روبن" الذي سيمثل شركة "RB Sports & Media".

وقال ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي "نيوكاسل يونايتد"، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر بهذه المناسبة جماهير "نيوكاسل" على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين. ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي".

وتتوجه المجموعة الاستثمارية بالشكر لـكل من "مايك آشلي" على التزامه بعملية البيع، إضافة للدوري الإنجليزي الممتاز على مساهمته في العملية التنظيمية، والتي ساهمت بنجاح في إتمام هذه الصفقة.