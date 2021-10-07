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الخميس 07 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

الذهب
الذهب
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استقر سعر الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في السوق المحلي بعد أن صعد بنحو 4 جنيهات في بداية التعاملات حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 771 جنيهًا مقابل 767 جنيها فى تعاملات  أمس الأربعاء.

وسعر عيار 18 سجل نحو 661 جنيهًا، وسعر  عيار 24 نحو 881 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.14%، ووصل سعر الأوقية إلى 1760.3 دولار في الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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