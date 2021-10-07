أهالي الرجبي يستغيثون بمحافظ الغربية

استغاث مجموعة من المواطنين والمقيمين بشارع محمد حسن بمنطقة الرجبى التابعة لحى أول المحلة الكبرى بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث أنهم متضررون من ورشة النجارة والخاصة بصلاح سليمان ابراهيم السعداوي الموجودة بالشارع.
وقال الأهالي: إنه تم تحويل ورشة النجارة من النوع اليدوى الى ورشة نجارة ميكانيكية، مما يحدث إزعاج كبير للمواطنين القاطنين بالشارع، وضوضاء والمخالفات البيئية الناتجة من الورش الموجودة بالمكان مما أدى إلى تحويل الشارع السكنى الى ورش صغيرة صناعية أسفل معظم المباني السكنية بالشارع ( من اخشاب وآلات واشغالات بالشارع) .
وأوضح الأهالى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى لحى أول المحلة الكبرى، ولكن لم يتم التحرك من أى مسئول لدخول الشارع ومشاهدة الأمر على الطبيعة أوبحث أورد على شكوانا.
البوابة لايت
أهالي الرجبي يستغيثون بمحافظ الغربية
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استغاث مجموعة من المواطنين والمقيمين بشارع محمد حسن بمنطقة الرجبى التابعة لحى أول المحلة الكبرى بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث أنهم متضررون من ورشة النجارة والخاصة بصلاح سليمان ابراهيم السعداوي الموجودة بالشارع.
استغاث مجموعة من المواطنين والمقيمين بشارع محمد حسن بمنطقة الرجبى التابعة لحى أول المحلة الكبرى بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث أنهم متضررون من ورشة النجارة والخاصة بصلاح سليمان ابراهيم السعداوي الموجودة بالشارع.