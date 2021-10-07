أهالي الرجبي يستغيثون بمحافظ الغربية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:24 م

استغاث مجموعة من المواطنين والمقيمين بشارع محمد حسن بمنطقة الرجبى التابعة لحى أول المحلة الكبرى بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث أنهم متضررون من ورشة النجارة والخاصة بصلاح سليمان ابراهيم السعداوي الموجودة بالشارع.

وقال الأهالي: إنه تم تحويل ورشة النجارة من النوع اليدوى الى ورشة نجارة ميكانيكية، مما يحدث إزعاج كبير للمواطنين القاطنين بالشارع، وضوضاء والمخالفات البيئية الناتجة من الورش الموجودة بالمكان مما أدى إلى تحويل الشارع السكنى الى ورش صغيرة صناعية أسفل معظم المباني السكنية بالشارع ( من اخشاب وآلات واشغالات بالشارع) .

وأوضح الأهالى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى لحى أول المحلة الكبرى، ولكن لم يتم التحرك من أى مسئول لدخول الشارع ومشاهدة الأمر على الطبيعة أوبحث أورد على شكوانا.