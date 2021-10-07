ads
الخميس 07 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
s

الأخبار

"الإفتاء": زواج المحلل حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الرأي الفقهي بشأن زواج المحلل أو الزواج بشَرْط التحليل.

وقالت دار الإفتاء إن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، - وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

وأضافت دار الإفتاء: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.