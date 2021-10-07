"الإفتاء": زواج المحلل حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:16 م

نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الرأي الفقهي بشأن زواج المحلل أو الزواج بشَرْط التحليل.

وقالت دار الإفتاء إن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، - وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

وأضافت دار الإفتاء: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.