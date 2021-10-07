تقرير حكومي: جامعة القاهرة حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:33 م

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق جامعة القاهرة أعلي معدلات مرتفعة في انجاز وسرعة حسم الشكاوي الموجهة اليها، وفقا لاخر تقرير صادر من مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال الدكتور محمد الخشت، أن إشادة تقرير مجلس الوزراء في تعامل الجامعة مع شكاوي المواطنين، تأكيد علي سياسة الجامعة في التعامل بجدية مع كافة الشكاوي الواردة إليها، مشيرا إلي أن جامعة القاهرة تعمل طوال الوقت علي إيجاد حلول جذرية لأي من المشكلات التي ترد إليها لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

وأشار الدكتور الخشت، إلي أن منظومة التعامل مع الشكاوي داخل الجامعة لا تكتفي بما يرد إليها فقط، وإنما متابعة أي شكوي يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام لتحقيق أكبر قدر من حل كافة المشكلات المرتبطة بالجامعة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وحل مشكلاتهم.

وأكد الدكتور الخشت، أنه تم التعامل مع الشكاوي الواردة، سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلي الدراسة القانونية أو الفنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرا إلي أن التعامل مع الشكاوي يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع اصحابها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تلقي تقريرا حول موقف التعامل مع شكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوي الحكومية، حيث استقبلت 11 ألف شكوي تم التعامل معها، نصيب الوزارات منها 69% والمحافظات 23% والهيئات الأخرى 8%، واثني رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المختلفة للتعاون مع فريق عمل "المنظومة" بهدف حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه أهالينا على مستوى الجمهورية في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في تقريره السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية (2020)، أعلن تحقيق جامعة القاهرة أعلى نسبة إنجاز وسرعة على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 97% في حسم الشكاوى الموجهة لها.

كما أعلنت وزارة التخطيط ٢٠٢٠ فوز الجامعة بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى مصر للتميز الحكومي.