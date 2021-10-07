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الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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"‎التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة في الأقصى

الامين العام
الامين العام
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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، قرار ما تسمى "محكمة القدس" الإسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، معتبرا أن مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة.

‎وجدد الأمين العام، في بيان صحفي اليوم الخميس، التأكيد على رفض المنظمة لأي اجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، وتمس بمكانة القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقرارات الأممية ذات الصلة، محملا إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات التي من شأنها أن تؤدي الى زعزعة الاستقرار وإشعال صراع ديني في المنطقة.

‎ودعا الأمين العام الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمّل مسئولياتها والتدخل العاجل من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، والعمل الجاد من أجل استئناف مسار سياسي يفضي الى تحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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