ذهول بالأوساط الرياضية إثر وفاة بطل كمال الأجسام بيترسون قبل مشاركته في مستر أولمبيا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 09:05 ص

في مفاجأة صادمة من العيار الثقيل للأوساط الرياضية أعلنت بطولة مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام عبر حسابها على إنستجرام وفاة البطل جورج بيترسون بشكل مفاجئ دون الإعلان عن سبب الوفاة.

وقالت البطولة في بيان عبر حسابها في إنستجرام ”ببالغ الحزن وصلنا نبأ الوفاة غير المتوقعة لجورج بيترسون، البطل على خشبة المسرح وخارجها. تعازينا لأسرته ولكل عشاق أحد أرقى الرجال المحترمين الذين عرفناهم على الإطلاق“.

ولم يصدر أي بيان عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة ببطل كمال الأجسام، إذ كان يستعد للمنافسة في فئة 212 للرجال في مستر أولمبيا 2021 التي تنطلق الليلة في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى الأحد المقبل.

بيترسون البالغ عمره 37 عاما كان في أورلاندو بولاية فلوريدا، يستعد للمنافسة في فئة 212 في منافسات البطولة، وكان آخر تحديث له عبر حسابه في إنستغرام في الساعات الأولى من السادس من أكتوبر الحالي ولم يكشف علنًا عن أي مشاكل صحية قبل وفاته.