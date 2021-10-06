"الكموني" يطلق حملة مانحي الأمل فى احتفالية كبرى بسويسرا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:58 م

أعلن أنور الكمونى لاعب التنس المصرى، إطلاق حملة مانحى الأمل حول العالم من سويسرا فى احتفالية كبرى اقيمت فى جنيف بسويسرا خلال الساعات الماضية.

ويعتبر أنور الكمونى، صاحب تجربة فريدة من نوعها، كونه اول رياضى فى العالم يتعرض لفشل فى النخاع العظمى وهو اخطر من السرطان، ورغم ذلك تحدى كل الصعاب وقهر كل الظروف وعاد مرة اخرى بعد صراع مع الموت لممارسة الرياضة وقرر ان تكون رسالته لكل المرضى فى العالم انه لايوجد مستحيل.

حضر الاحتفالية الدكتور كارى ادامز رئيس الاتحاد الدولى للسرطان والوزير المفوض لدولة الكويت في سويسرا السيد مشعل المنصور وحسين فدائى رئيس ادارة البيئة فى الأمم المتحدة وهونورين كونيغ ممثلة عن مدينة لي مورية الفرنسية وكلوديا أليسيا مؤسس منظمة نو ديفرنس الفرنسية ومارلين أليخوس مسؤولة حقوق الأنسان فى الأمم المتحدة والدكتور أحمد البسطويسى استشارى أورام وممثلا عن مستشفى بهية الراعى الخيرى للحملة.

ونظم هذا الحفل فريق حملة مانحى الأمل فى سويسرا كيفن بورتمان وروبرتو روساليس.. وألقت الكلمة الافتتاحية الشيخة عزة جابر العلي الصباح الرئيس الفخري لحملة مانحى الأمل العالمية ورئيس مجلس إدارة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان.

وأشادت بدور حملة مانحى الأمل فى منح الأمل لجميع المرضى حول العالم وتحدى كل الظروف المرضية الصعبة التى يمر بها اى انسان.

ومن جانبه أكد أنور الكمونى، ان الحملة تهدف الى بث روح التفاؤل وعدم اليأس أو الاستسلام لاى مرض والثقة فى قدرة المريض على تحدى الصعاب بشرط ان يؤمن بقدرته على ذلك .

يذكر ان حملة مانحى الأمل حول العالم سوف تجوب 14 دولة حول العالم لنشر الأمل وتحدى اليأس وقهر المستحيل .