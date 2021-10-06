السيسي: تحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة وشهدائنا الأبرار

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:17 م

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم.

وقال الرئيس: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه.

وتابع الرئيس: تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال.

حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر.

