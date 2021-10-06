أنغام تحيى حفلة جهاز حدائق أكتوبر بمناسبة نصر أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:47 م

يقيم جهاز حدائق أكتوبر حفلة غنائية، غدًا الخميس، تحييها الفنانة أنغام، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

وقال المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، إن الدولة تعمل على قدم وساق فى كافة المجالات لبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

أوضح “مصطفي”، أنه ينتهز هذه الفرصة لتهنئة المصريين حكومة وشعبا بالعيد الـ 48 لنصر أكتوبر العظيم.

وأكد صلاح شحاتة، مدير العلاقات العامة بالجهاز، إن الاحتفالية تتماشى مع سياسة الدولة فى تذكير الشباب بنصر أكتوبر وما حققه جيشنا العظيم فى حرب أكتوبر.

وستقام الحفل فى السابعة مساء الخميس بالصالة المغطاة بحدائق أكتوبر.