نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد اتحاد الجامعات الأفريقية لبحث سبل التعاون الأكاديمي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:30 م

استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، الموافق 6/10/2021، وفدا من اتحاد الجامعات الأفريقية، وذلك لبحث سبل تفعيل شبكة "بان أفريكا".

وقد أكد الدكتور أشرف الغندور خلال اللقاء، أن جامعة الإسكندرية تمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية تضمن نجاح المشروع واستمراره بشكل جيد، لافتا إلى أن تفعيل تلك الشبكة يساهم في تسخير التكنولوجيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية علي مستوى القارة الإفريقية، ورفع جودة التعليم العالي في القارة الأفريقية.

وأشار “الغندور”، إلى أن بحث تفعيل الشبكة مرة أخرى يأتى فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على الحفاظ على علاقات مصر مع الدولة الإفريقية وتوطيد كافة سبل التعاون مع دول الجوار، لاسيما في المجالات التكنولوجية الحديثة الخاصة بإدارة المستشفيات، وتقديم خدمات طبية أون لاين.

هذا وقد قام الوفد بزيارة ميدانية لكليتي الطب والتجارة بجامعة الإسكندرية، والكشف علي البنية التحتية الإلكترونية لجامعة الإسكندرية.

يشار إلى أن الشبكة الإلكترونية الأفريقية" بان أفريكا" تضم 48 دولة أفريقية، وتشارك مصر فيها من خلال جامعة الإسكندرية في كليتي الطب والتجارة.