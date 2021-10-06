أطفال السيدة زينب يحتفلون بانتصارات أكتوبر بمكتبة الحضارة الإسلامية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:07 م

أقامت مكتبة الحضارة الاسلاميه التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى ورشة فنية بعنوان "رايات النصر"، لأطفال السيدة زينب، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح.

وقالت الدكتورة أسماء في بيان اليوم أن الورشة تضمنت إلقاء الضوء علي بطولات أكتوبر المجيدة، موضحين للأطفال معنى الفداء والتضحية التى قدمتها القوات المسلحة لاسترداد أرض الوطن الغالية ومازالت تقدم للوطن الكثير.

وأوضحت أن ما يحمله العلم من رمزيه للنصر والفداء والسلام من خلال التعريف بالمعانى التى يحملها العلم المصرى بألوانه الثلاثه نفذ الاطفال خلال الورشه نموذج للعلم المصرى ...بخامات مختلفه.

وقد ألتقط الأطفال الصور التذكاريه مع العلم المصرى رافعين علم مصر عاليًا بعلامات النصر في سعادة وفخر بهذا الانتصار المجيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات والقوة الاستعابية لمواجهه كورونا.

أطفال السيدة زينب يحتفلون بإنتصارات أكتوبر بمكتبة الحضارة الإسلامية

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