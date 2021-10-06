برلماني: حرب أكتوبر رمز للعزة وبراعة القوات المسلحة في الدفاع عن الأرض

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:13 م

قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب أن الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة تؤكد أن أحداث تلك الملحمة التى سطرها الجيش المصري بحروف من نور، ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، خاصة وأنها تعتبر رمزاً للعزة واسترداد الكرامة ولبراعة القوات المسلحة المصرية وبسالتها في الدفاع عن أرضها، موضحا أن قوة القوات المسلحة في رد أى عدوان والدفاع عن أمن الوطن، وهم قادرون على تحقيق نجاحات كثيرة توضح للعالم قوة الشعب المصري.

ووصف في بيان اليوم الأربعاء حرب أكتوبر بالوطنية العظيمة وغير المسبوقة فى تاريخ الحروب، وتدرس حتى الآن في فنون الحروب، مؤكدا أن الجيش المصري هو من أقوى الجيوش في العالم ، خاصة وأنه ليس جيشاً معتدي على أحد ، ولكن مدافعا عن الأمن القومي للدولة وشعبها والحفاظ على مقدراتها.

ودعا الديب، وسائل الإعلام والصحف والإذاعة، إلى رصد كل تفاصيل بطولات ملحمة الانتصار والفداء لأجل الوطن، وأن يذكروا جميع التضحيات التي تقدمت للوطن من أبنائه البواسل، مقدما التحية لشهداء الوطن جميعا.