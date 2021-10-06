نواب ونائبات قادمات: 6 أكتوبر سيظل فخرًا للأجيال ودرسًا لكل معتد

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:57 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية: إن عزيمة الرجال قاهرة لكافة الصعاب والتحديات ودونّ خيرة شبابنا وأبناء البلد الآبية تحرير سيناء بدماء مصرية زكية، لإستعادة رآيه البلاد تحلق فوق أرض الفيروز في حرب عنوانها العزة والكرامة، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضافت في بيان اليوم: نحتفل بذكرى يومًا مشهود في ذاكرة التاريخ ليظل شاهدًا على ملحمة مصرية خالصة وبسالة أبطال قواتنا المسلحة المصرية سيظل فخرًا للأجيال ودرسًا لكل معتدى ومحتل.

وأكدت أنها تؤيد وتساند القيادة السياسية في خطواتها للحرب على الإرهاب والتطرف واجتثاث الفساد والمفسدين، وستظل مصر صلدة أمام كل الأعداء والكارهين.