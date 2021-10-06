إعلان جوائز التميز لمنظمات المجتمع المدني منتصف أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:05 م

توصلت جمعية التطوير والتنمية للقائمة النهائية للمرشحين بفوز جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني هذا العام وعددها 14 جمعية أهلية بعد انتهاء لجان التحكيم الأولية للجمعيات المتقدمة هذا العام. وكانت 1012 جمعية قد تقدمت في وقت سابق هذا العام باستمارة الترشح للجائزة تمت التصفية الأولى لتصل إلى 300 جمعية.

ويأتي إطلاق جوائز التميز للجمعيات الأهلية هذا العام تحت شعار "مواجهة الأزمات المجتمعية " لإيجاد حلول لهذه المشكلات بأسلوب فعال وطريقة خلاقة ومبتكرة.

تتضمن مراحل الترشح للجائزة عدة شروط منها أن تكون الجمعية مقيدة طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن محور التنمية البشرية يعد من أهم محاور أنشطتها، أن تلتزم الجمعية بصرف أموال الجائزة في المشروع المقدم للجائزة. كما يجب حصول الجمعيات الفائزة على نسبة 80% كحد أدنى في تقييم لجان التحكيم وفقا للمعايير الموضوعة.

تنقسم الجوائز إلى أربعة جوائز مادية في المركز الأول بقيمة 150 ألف جنيه والمركز الثاني 100 ألف جنيه والمركز الثالث إلى 75 ألف جنيه والمركز الرابع 50 ألف جنيه إضافة إلى جوائز عينية تتمثل في دورات تدريبية لرفع مستوى القدرات المهنية وتحفيز الابتكار وكذلك برنامج دعم تكنولوجيا المعلومات تكسوب مصر.

كما تم إضافة جائزة تحت شعار "نشر الوعي" والتي تهدف إلى نشر أفكار المشروعات التنموية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية استفادة أكبر عدد من مستخدمي هذه المواقع وتحفيزهم على الانخراط في العمل التطوعي.

من جانبه قال محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه للعام الخامس على التوالي نسعى من خلال جائزة التميز للمجتمع المدني إلى نشر ثقافة التميز ورفع كفاءة عمل الجمعيات الأهلية لتصبح أكثر فاعلية للتصدي لمختلف المشكلات المجتمعية والقيام بدورها في المبادرات القومية.

وأضاف أن على مدار عقود أثبت المجتمع المدني والأهلي استعداده في تخفيف المعاناة على فئات من كبيرة من المجتمع خاصة المهشمين والأكثر احتياجًا مع التركيز على المرأة والشباب، كما كان طوال هذه العقود شريكًا حقيقيًا الى جانب الدولة المصرية في ملفات التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي في محافظات مصر وفي مقدمتها المجتمعات الريفية والمحرومة من الخدمات، وهو ما يضاعف من أهمية دعم هذا القطاع وتطوير ادواته بصورة دائمة.

تُسَلَّم الجوائز لممثلي الجمعيات الفائزة في احتفال سنوي خلال شهر أكتوبر يُدعى له ممثلو الجمعيات الأهلية وخبراء التنمية والمتخصصين والشخصيات العامة المهتمة بقضايا التنمية.

وتعد جائزة التميز التي أطلقتها جمعية التطوير والتنمية في عام 2016 برعاية وزارة التضامن الإجتماعي مبادرة لتطوير ودعم قطاع المجتمع المدني مع التركيز على توفير التدابير الصحيحة لرفع مستوى قدراتهم المهنية والإدارية وكذلك تحفيز الابتكار، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في التصدي للتحديات التي تواجهها الدولة المصرية وان يكون لها دور فعال في مجالات التنمية للمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية.