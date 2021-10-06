نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية لقرية أبو رواش

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:20 ص

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، الوحدة المحلية لقرية أبو رواش بنطاق مركز ومدينة كرداسة.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور المستمر علي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومتابعة مشروعات المحافظة الخاصة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

تابع نائب المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرية، حيث شدد نائب المحافظ برفع مستوى النظافة والإشغالات بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبورواش.

كما اختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير وتوسيع طريق المنصورية بداية من كفر غطاطي بنطاق حي الهرم حتى اتجاه سعد زغلول بمدينة كرداسة بطول ٤ كم تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

وجه نائب المحافظ خلال جولته بسرعة تعديل ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتوسيع حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.