اليوم.. الأوبرا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح النافورة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:38 ص

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية ضخمة للدارسين بمركز تنمية المواهب يحييها كورال الأطفال تدريب الدكتورة داليا حسنين وكورال الشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار ويصاحبها مجموعة من التابلوهات الحماسية لفصول البالية تدريب عيشة فؤاد وذلك فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية القديمة والمعاصرة التي عبرت عن المشاعر الوطنية لشعب مصر منها سلم علي الشهدا، بلد التاريخ، يا رايح علي صحراء، ع الدوار توزيع لـ خالد داغر، راحة فين يا عروسة توزيع شادي عبد الستار، احلف بسماها فات الكتير يا بلدنا، في جبين السماء، عاش اللي قال، الربابة، مصر يا ام الدنيا، أغلي اسم توزيع كريم عبد الوهاب، واه يا عبد الودود، آهين يادي الزمن، سمينا وعدينا، المصريين اهمه، تعظيم سلام، يا حبيبتي يا مصر، إذا مصر قالت، تحيا مصر،بلادي بلادي، رايات النصر، خلي السلاح صاحي، بسم الله الله أكبر، حبيبتي من ضفايرها، بحبك وحشتيني

بالإضافة إلي القصيدة الشعرية الجيش.. أداء رحمة ضاحي، رحمة عصام،ملك محمد، جيوفاني جورج، تامر نبيل من ذوي القدرات الخاصة، يوسف الراوي، شمس الأسواني، مريم حنفي، لوجين تامر، ايتن محمد، مهدي محمد، ملك عادل، زياد باسم، زينة علاء الدين، ادهم جوهر، آلاء الشربيني، إسراء عصام، مصطفي ناصر، حنين محمد، سيليا محمد، سيد جلال، لقاء علاء الدين، يوسف حسني، احمد مجدي، أدهم جوهر ومازن علوان.