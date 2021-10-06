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الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة ستار

اليوم.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح الزمالك

على الحجار
على الحجار
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يحيى النجم على الحجار، حفلًا غنائيًا اليوم الأربعاء على خشبة مسرح الزمالك، ومن المقرر أن يقدم باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره منها "الزين والزينة" و"بنت وولد" و"عارفة" وغيرها، ويشهد الحفل عددا من المفاجآت.

وكان قد  أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحييها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلا ضخما ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغنى بباقة من أشهر أغنياته، منها "يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني، وحرمًا يا سيدي".  