اليوم.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح الزمالك

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:38 ص

يحيى النجم على الحجار، حفلًا غنائيًا اليوم الأربعاء على خشبة مسرح الزمالك، ومن المقرر أن يقدم باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره منها "الزين والزينة" و"بنت وولد" و"عارفة" وغيرها، ويشهد الحفل عددا من المفاجآت.

وكان قد أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحييها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلا ضخما ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغنى بباقة من أشهر أغنياته، منها "يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني، وحرمًا يا سيدي".