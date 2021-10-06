اليوم.. أسوان تنظم احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:38 ص

أعلنت محافظة أسوان، الاحتفال اليوم الأربعاء، بانتصارات أكتوبر المجيدة بحديقة بلازا درة النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان. وقالت نجوى سيد أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن الاحتفالية بمشاركة فرق الفنون الشعبية وعروض الكورال وعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن حرب أكتوبر المجيدة.

وأضافت فى بيان صحفى، أنه سيتم تنظيم عدد من الفقرات الفنية والأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة، من بينها إذاعة بيان الحرب، إلى جانب الأغانى الوطنية، وإقامة معرض لوحات فنية للمشاركين فى المسابقة التى أقامها فرع ثقافة أسوان عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم فقرات فنون شعبية للأطفال بمشاركة فرق كورال أسوان – كورال العقاد –إلى جانب مشاركة فرق الفنون الشعبية بالمحافظة من بينها فرق أبوسمبل للفنون الشعبية، وفرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة أسوان للموسيقى العربية، وفرقة توشكى للفنون التلقائية.