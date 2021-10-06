اليوم.. انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:45 ص

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع الخدمة، الأربعاء، عن عدة مناطق بقرى غرب الإسكندرية، خاصة قرى برج العرب القديمة والجديدة وبهيج غربا.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر 1500 مم طرد محطة الكيلو 40 مما سيؤدى الى انقطاع المياه بالمناطق (برج العرب القديمة والجديدة، قرى بهيج، الساحل الشمالى، مدينة الحمام )، وسوف يتم انقطاع المياه فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء وسوف تعود المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.