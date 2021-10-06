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الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

اليوم.. رئيسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تبدأ زيارة رسمية إلى مولدوفا

رئيسة منظمة الأمن
رئيسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
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ذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الرئيسة الحالية للمنظمة ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، ستقوم بزيارة جمهورية مولدوفا الأربعاء؛ لإجراء محادثات مع مسئولين رفيعي المستوى في مولدوفا والقيادة السياسية في تيراسبول.

ومن المقرر - وفق بيان صادر عن المنظمة الأوروبية - أن تجري ليندي محادثات مع الرئيسة مايا ساندو ورئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتا ونائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والتكامل الأوروبي نيكو بوبيسكو ونائب رئيس الوزراء لشؤون إعادة الإدماج فلاد كولمينسكي.

 وأشار البيان إلى أن ليندي سوف تجري مناقشات حول قضايا منها تعزيز التكامل الأوروبي في مواجهة أزمة الجائحة وتغير المناخ وترسيخ السلام وتحقيق المساواة وحماية حقوق الإنسان.
 

 

 

 