كورونا في لبنان.. 728 إصابة جديدة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:37 ص

سجل لبنان 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626926 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 599037 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8363 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.