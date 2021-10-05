برلماني: قانون الزراعة التعاقدية سينال مناقشات موسعة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:43 م

قال النائب إبراهيم محمد الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثاني سيشهد مزيد من الاعمال لتحقيق مصالح المواطن وتلبية مطالبه ودعم الدولة والمشاريع القومية للتنمية المستدامة وتحقيق ورؤية مصر 2030 .



قانون الزراعة التعاقدية

وكشف الديب عن أجندته التشريعية بلجنة الزراعة موضحًا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه سوف يستكمل ما بدأه الزملاء السابقين باللجنة، وأن قانون الزراعة التعاقدية سينال مناقشات موسعة حيث أنه صدر منذ 2014 ولم تصدر لائحته التنفيذيه حتي الآن وهذا القانون هام لانه ينص علي تحديد أسعار المحاصيل وخصوصا الاستراتيجية، مثل الارز والقمح مشيرا إلى انه سيتم المطالبه برفع سعر توريد بنجر السكر لان تكلفة انتاج بنجر السكر مرتفعه جدا علي المزارعين.

دعم المزارعين

وطالب الديب بوجود هناك أليات لدعم المزارعين لزرع مساحات اكبر من بنجر السكر وتعويض الفلاحين لان تكلفة الزراعه مرتفعة وهامش الربح منخفض. وتطرق الديب في حديثه عن محصول القطن موضحا أنه في ظل توجه القيادة السياسيه الاهتمام بمحصول القطن فقد وصل سعر القطن الي اعلي سعر في التاريخ المصري حيث بلغ سعره 5260ج للقنطار وهذا انجاز كبير وتعويض للمزارعين خاصة الصغار.

المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

وأكد النائب ابراهيم الديب على أهمية المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات هو الذي يضمن للمواطن المصري ان الفاكهه او الخضار الذي يتناوله امن وخالي تماما من اي عناصر ثقيله، موضحا أنه سيطالب بأن يكون لهذه المعامل منافذ في كل اسواق الجملة والتجزئه واماكن توزيع الخضار والفاكهه للحفاظ علي صحة المواطنين وذلك من باب التوجه لبناء الانسان المصري.