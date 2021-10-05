الإمارات وإيطاليا تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:27 م

بحث رئيس لجنة شئون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الاتحادي الإماراتي الدكتور علي راشد النعيمي، اليوم/الثلاثاء/ مع يمونا سوريانو وسعادة يانا إهم عضوتي لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكد النعيمي -خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ -عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، والتي تشهد نموا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ورحب بالمشاركة الإيطالية في معرض إكسبو2020، داعيا رئيس وأعضاء البرلمان الإيطالي لزيارة هذا الحدث العالمي الفريد

واستعرض جهود دولة الإمارات التنموية استعدادا لعام الخمسين، والجهود المبذولة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 /كورونا/، وجهود وانجازات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

من جانبها، أكدت يمونا سوريانو عضوة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، أن الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" تظاهرة عالمية تشارك بها 192 دولة فضلا عن آلاف الشركات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية في جميع المجالات.