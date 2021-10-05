بعد قليل.. محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتزوير أوراق وتسفير العناصر الإرهابية للخارج

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:34 م

تستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، محاكمة الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج

ووصل منذ قليل شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين إلى مقر محاكمتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام الخاص بالقاعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى أحمد خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم داود ومحمد محمد محمد عمار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وأن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمين من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة رقم 42 وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.