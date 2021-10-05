الفريق محمد حجازي عبدالموجود.. مسيرة حافلة من العطاء بالقوات المسلحة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:56 ص

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق.

وُلد الفريق محمد حجازي عبد الموجود في نوفمبر عام 1963، وتخرج من كلية الدفاع الجوي في يوليو 1986، وحصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح الدفاع الجوي، كما حصل على دورة أركان حرب، ودورة كلية الحرب العليا، ودورة كبار القادة.

كما تدرج في عدد من المناصب القيادية الرئيسية، ومنها الوظائف القيادية وصولًا إلى قائد الفرقة الثامنة دفاع جوي، ورئيس شعبة عمليات دفاع جوي، ورئيس أركان قـوات الدفاع الجوي.

وحصل الفريق محمد حجازي على العديد من الميداليات والأوسمة، ومنها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية ثورة 25 يناير، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية ثورة 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجوي.