القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يتابع رفع الكتب الدراسية على منصة زاد التعليمية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:21 ص

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، وحدة نظم المعلومات الإدارية (MIS) بمركز الخدمات الإلكترونيةوالمعرفية، وذلك لمتابعة آخر التجهيزات اللازمة لرفع الكتاب الإلكتروني الخاص بكل طالب على منصة زاد الإلكترونية، استعداداً لبدء العامالدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تطويرالكتاب الجامعي وتطبيق الكتاب الإلكتروني، بدءاََ من العام الدراسى الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، مشيراً إلى أن تطبيق منظومة التعليم الهجينكانت بمثابة نواه للتحول إلى التعلم عن بعد والكتاب الإلكترونى، موجهاً بسرعة الانتهاء من المراحل الأولية والتجهيزات اللازمة على النظام،تمهيداً لرفع الكتاب الإلكتروني من قبل أستاذ المادة ورفع الجدوال الدراسية.

وأشار الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا القرار يحمل فى طياته العديد من المزايا على رأسها،تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، عرض المواد العلمية بشكل جذاب، اكتشاف طاقات الطلاب الإبداعية، بالإضافة إلى الاعتماد علىالمراجع والمواد التعليمية المختلفة، وسهولة الوصول لها.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد مسعود مدير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، أنه جاري الانتهاء من رفع الجداول الدراسية وتحميل الكتابالإلكتروني الخاص بكل طالب على المنصة الإلكترونية، مضيفاً أنه من خلاله يستطيع الطالب تحميل الكتاب الخاص به من خلال الدخولعلى البوابة الخاصة بالطالب على منصة زاد الإلكترونية، كما أن النظام يسمح بالتفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس الخاص بالمادة منخلال الرسائل الإلكترونية عبر النظام.

وأضاف "مسعود"، أن الطالب يستطيع الحصول على بيانات الدخول الخاصة به من خلال إدارة شئون الطلاب الخاصة بكل كلية مع بدايةالعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أنه على الطلاب التوجه إلى وحدة الخدمات الإلكترونية لطلب الدعم الفني، فى حالة حدوث اي مشاكل قدتواجههم فى الدخول والعمل داخل النظام.