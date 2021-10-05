اليوم.. قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة للكشف الطبي على أهالي الشلاتين

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 05:30 ص

تستقبل قريتا مرسى حميرة، وأبرق الواقعتين شمال مدينة الشلاتين الثلاثاء، قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة ضمن خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي تقوم بتنفيذها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.

ومن المقرر أن تقضي القافلة يومين الثلاثاء والأربعاء، 5 و6 من أكتوبر الجاري بقريتي مرسى حميرة وابرق للكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة وكذلك التحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر مجانا للمواطنين.

وتستكمل القوافل العلاجية خلال شهر أكتوبر عملها بعد ذلك بالتوجه إلى مدينة حلايب وتستغرق هناك يومين 7 و8 أكتوبر، ثم بعد ذلك تنطلق إلى قريتى حدربة وأبو رماد بحلايب وتستغرق أيضا يومين 9 و10 اكتوبر، وبعدها إلى مرسى علم حيث قرى الشيخ الشاذلى وحماطة وأبو غصون لمدة يومين 11 و12 اكتوبر.

وتنطلق بعد ذلك بقلب مدينة مرسى علم حيث مركز صحة الاسرة وتستغرق فيه يومين 13 و14 أكتوبر الجاري، وبعد ذلك إلى قرية الحمروين شمال مدينة القصير وتستغرق أيضا يومين 15و 16 أكتوبر، ثم إلى قرية أم الحويطات لسفاجا لمدة يومين 17 و18 أكتوبر، وبعد ذلك إلى مدينة رأس غارب وتحديدا قرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الاحمر وتستغرق يومين 19 و20 أكتوبر.



