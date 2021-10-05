اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته وأبنائه الـ6 في الفيوم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:22 ص

تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته وأبنائه الـ6.

وكانت نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم السبت الماضي، وسأل رئيس المحكمة المتهم عن محاميه، فرد المتهم "أنا مش عايز محامي ومتأجلش"، وقرر المستشار ياسر محرم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا انتداب محام للدفاع عن المتهم وتأحيل الجلسة ".

تعود القضية إلى قيام المتهم عماد أحمد رمضان 34 سنة، صاحب مخبز، مقيم بقرية معجون بمركز إطسا، بقتل زوجته مها عبد الباسط عبد الفتاح وأبنائه أحمد ومحمد وآلاء وبلال ويوسف ومعتصم، وذلك لتراكم الديون عليه وتفكيره فى الانتحار، فقرر التخلص منهم أولا حتى لا يعانون فى الدنيا بعد انتحاره، ووضع خطة للتخلص منهم، فوضع دواء مخدرا فى عصير، وأعد سلاحا أبيض عبارة عن سكين، وراقبهم حتى شربوا العصير وخلدوا إلى النوم، ثم نحرهم بالسكين، بادئا بزوجته التى قاومته، فسدد لها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أولاده واحدا تلو الآخر حتى أزهق أرواحهم.

وأضرم المتهم النيران فى عقار مملوك له، وهو محل تجارى، وذهب إليه قاصدا إزهاق روحه، ولكن قبل الإقدام على الانتحار تم القبض عليه، وقررت نيابة الفيوم إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات.