اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بقتل شخص وطفلته بحلوان

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 06:45 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة متهم بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما، بسبب خلافات بمنطقة حلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم على تحقيق المنية، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "ماسورتان حديديتان" فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربه وأثخن بثلاثة في الرأس، فدنا منه وكال له ضربة استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله وما أن أيقن وفاته حتي أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار، بأنها ما أن دلفت لذات العين وأبصرته حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول فحاولت الفرار هاربة ولكنه انهال عليها وضربها بذات السلاح الأبيض استقرت برأسها قاصدًا من ذلك قتلها، وما أن أيقن وفاتها حتى أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.