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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

اليوم.. تشغيل المستشفى الجامعي الجديد بسوهاج

الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج أنه في ضوء توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية للمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر.

وأوضح " عبد الخالق " أن التشغيل التجريبي بغرض معرفة وتحديد النواقص والوقوف عليها، وذلك لاستيفائها قبل الافتتاح الرسمي وذلك وفقا لجدول مواعيد الافتتاحات الرئاسية.

وذكر عبد الخالق أن ذلك المستشفى العملاق والذي يخدم أهالي الصعيد بصفة عامة هي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الصعيد في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.