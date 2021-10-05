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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة البرلمان

اليوم.. انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال  الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة  اليوم الساعة الحادية عشرة، لإعلان قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

وكان رئيـس جمهـورية مصر العربية أصدر القرار رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

وكان المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أعلن عن الاستعداد التام للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، والتى ستنعقد اليوم الثلاثاء ، الموافق 5 من شهر أكتوبر 2021.