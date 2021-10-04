في بيان رسمي.. ليفربول يدين واقعة البصق على جهاز مانشستر سيتي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:16 م

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، للتعليق على واقعة بصق أحد مشجعيه على الطاقم التدريبي لفريق مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين أمس والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، مساء أمس الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السابعة للبريميرليج.

وتقدم مانشستر سيتي بشكوى أمس، بسبب بصق أحد المشجعين على أعضاء طاقمه التدريبي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن نادي ليفربول أصدر بيانا على لسان المتحدث الرسمي، قال فيه: نجري تحقيقًا كاملًا ونعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مانشستر سيتي لجمع الأدلة من الأفراد الذين شاهدوا الحادث، بالإضافة إلى تحليل جميع لقطات الفيديو المتاحة.

وأضاف بيان الريدز: الأدلة التي تم جمعها حتى الآن كبيرة وإذا تطلب الأمر فسيتم تسليمها إلى شرطة ميرسيسايد، نظرًا لاحتمال توجيه تهم جنائية وسيخضع أيضًا صاحب هذه الواقعة لعقوبات من جانب إدارة النادي.

واختتم البيان: أنفيلد هو منزلنا وسنضمن أنه بيئة آمنة وممتعة لجميع الحاضرين ولن نسمح للسلوك غير المقبول بالتأثير على قيم ومبادئ النادي.

وسجل محمد صلاح هدفا عالميا بعدما راوغ 3 مدافعين من مانشستر سيتي وسدد الكرة في المرمى ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.