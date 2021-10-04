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الإثنين 04 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

عمرو أديب يبرز تقرير "البوابة نيوز" في متابعة تعطل مواقع التواصل "فيسبوك- إنستجرام- واتساب"

برنامج الحكاية
برنامج الحكاية
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أبرز برنامج الحكاية المُذاع على قناة “إم بي سي مصر" في تمام الساعة العاشرة، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، تقرير “البوابة نيوز" للزميلة خلود ماهر حول أزمة انقطاع الخدمة بمواقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك- إنستجرام- واتساب” على مدار الساعات الماضية بشكل مفاجئ، وبدائل التواصل بين المواطنين وإلحاق هذا العطل الضرر ببعض الأعمال، وفقا لما أكده بعض خبراء الاجتماع. 

وجاء تقرير "البوابة نيوز"، الذي أبرزه الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه بعنوان: "تعطل شبكة فيس بوك وخدماتها يربك العالم.. خبراء: فرصة للعودة إلى الحياة الهادئة.. “هالة": البدائل الأخري أكثر راحة.. و“صادق”: الحياة الأسرية لا تحتاج مواقع التواصل.. والبيزنس أكبر المتضررين"

https://www.albawabhnews.com/4443424

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