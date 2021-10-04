ads
الإثنين 04 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
s

البوابة سبورت

عمر مرموش يصل القاهرة للانضمام إلى معسكر المنتخب

عمر مرموش
عمر مرموش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل اللاعب الدولي عمر مرموش، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني إلى القاهرة، اليوم الإثنين، استعدادا للانتظام في معسكر منتخب مصر قبل مواجهتي ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري.

وينتظم "مرموش" في تدريبات الفراعنة مساء اليوم استعدادا لمباراة الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن عمر مرموش مهاجم شتوتجارت مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال شهر سبتمبر حيث أعلنت رابطة الدوري الألماني “البوندزليجا” أسماء المرشحين الثلاثة للجائزة، وتواجد بينهم اسم المهاجم المصري ويتنافس مرموش مع الثنائي جوسكو جفارديول لاعب لايبزيج وميتشيل باكير لاعب باير ليفركوزن وأحرز مرموش خلال شهر سبتمبر هدفًا وسدد 10 كرات على المرمى.

ووصل في وقت سابق صباح اليوم الاثنين الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومصطفي محمد مهاجم جالطة سراي التركي إلي مصر للانتظام فى معسكر المنتخب بينما وصل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي أمس والتدريب مع المنتخب.

ومن المنتظر أن تكتمل صفوف المنتخب الوطني مساء اليوم بانضمام الثنائي محمد صلاح وأحمد حسن كوكا للمشاركة في التدريبات تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب استعدادا لأول مباراة رسمية تحت قيادة برتغالية.

 

عمر مرموش مهاجم فريق شتوتجارت معسكر منتخب مصر مواجهتي ليبيا كأس العالم ستاد برج العرب محمد النني لاعب أرسنال مصطفى محمد