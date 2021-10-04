عمر مرموش يصل القاهرة للانضمام إلى معسكر المنتخب

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:49 م

وصل اللاعب الدولي عمر مرموش، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني إلى القاهرة، اليوم الإثنين، استعدادا للانتظام في معسكر منتخب مصر قبل مواجهتي ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري.

وينتظم "مرموش" في تدريبات الفراعنة مساء اليوم استعدادا لمباراة الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن عمر مرموش مهاجم شتوتجارت مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال شهر سبتمبر حيث أعلنت رابطة الدوري الألماني “البوندزليجا” أسماء المرشحين الثلاثة للجائزة، وتواجد بينهم اسم المهاجم المصري ويتنافس مرموش مع الثنائي جوسكو جفارديول لاعب لايبزيج وميتشيل باكير لاعب باير ليفركوزن وأحرز مرموش خلال شهر سبتمبر هدفًا وسدد 10 كرات على المرمى.

👶 It's #BLRookie time again, so we need YOU to decide who takes home the spoils! 📊 👑



Will it be Joško #Gvardiol, @OmarMarmoush or Mitchel #Bakker? 🤔



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ووصل في وقت سابق صباح اليوم الاثنين الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومصطفي محمد مهاجم جالطة سراي التركي إلي مصر للانتظام فى معسكر المنتخب بينما وصل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي أمس والتدريب مع المنتخب.

ومن المنتظر أن تكتمل صفوف المنتخب الوطني مساء اليوم بانضمام الثنائي محمد صلاح وأحمد حسن كوكا للمشاركة في التدريبات تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب استعدادا لأول مباراة رسمية تحت قيادة برتغالية.