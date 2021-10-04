تعرف على موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:51 ص

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لمباراة قوية أمام برشلونة الإسباني بطل أوروبا، وذلك في ربع نهائي كأس العالم للأندية .

ومن المقرر أن يقام اللقاء في الساعة السابعة من مساء بعد غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، وذلك في البطولة التي تستضيفها السعودية .

وضمت قائمة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداري .

وتأهل الزمالك لبطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.