ماذا قال فيفا عن هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي؟

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:39 ص

سلط الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” الضوء على هدف النجم الدولى المصري محمد صلاح مهاجم وهداف ليفربول الإنجليزي والذي أحرزه الفرعون المصري في مرمى مانشستر سيتي أمس الأحد بالمباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي .

وأحرز الفرعون المصري هدفا عالميا بعدما راوغ 3 مدافعين من مانشستر سيتي قبل ان يسدد كرة قوية سكنت الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على ىتويتر" فيديو لهدف محمد صلاح وعلق عليها: وحدك تستحق التصفيق.

وتقاسم صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة برصيد 6 أهداف مع النجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف خلال 7 جولات من بداية الموسم الحالي لـ"البريمبرليج"، حيث أحرز في شباك نوريتش سيتي وتشيلسي وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد ومانشستر سيتي بينما لم يتمكن من هز الشباك في لقاء بيرنلي بالجولة الثانية.

ووصل النجم المصري محمد صلاح إلى هدفه رقم 103 في الدوري الإنجليزي وأصبح على بعد هدف واحد من الإيفواري ديديه دروجبا أكثر الأفارقة تسجيلا للأهداف في البريميرليج.