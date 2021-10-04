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الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

أسعار العملات
أسعار العملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية ، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 فى السوق المحلى .

وفيما يلي بيان بالأسعار :

سعر الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 18.11 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 21.04 جنيه للشراء و21.22 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى سجل 16.72 جنيه للشراء و16.86 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى 13.96 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد كما يلي:

سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 51.80 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

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