سعر الدولار اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 09:51 ص

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه المصري دون تغيير، صباح اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 في البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.