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الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة التعليمية

اليوم.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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أعلنت جامعة الأزهر، أنه تقرر إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ومعاهدها الفنية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، اليوم الاثنين، وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات يسبقه بعض الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن: قيام الطالب أو الطالبة بدفع رسوم المدينة باستخدام خدمة فوري على كود دفع: 6451 يعقب ذلك دخول الطالب أو الطالبة على هذا الرابط: https://azu.edu.eg/CityResult ليجد ثلاث أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، واستمارة الكشف الطبي، إضافة إلى إخطار السكن. 

 

 

 

 