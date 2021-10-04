بالصور.. احتفالية بكنيسة السيدة العذراء و ماريوحنا الإنجيلي Antwerpen في بلجيكا

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:45 ص

أقيم بكنيسة السيدة العذراء و ماريوحنا الإنجيلي Antwerpen في بلجيكا يوم الاحد ، احتفالية بمناسبة تسلم ملكية مبنى الكنيسة من الكنيسة الكاثوليكية وذلك بحضور الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا و المشرف رعوياً على القطاع الهولندي في بلجيكا، و أسقف الكنيسة الكاثوليكية لإيبارشية Antwerpen مونسنيور جون بوني و القمص موسى سرور كاهن الكنيسة ولفيف من كهنة إيبارشية هولندا و عدد غفير من شعب الكنيسة.

وألقى الأسقف الكاثوليكي كلمة قدم فيها التهنئة للأقباط في Antwerpen بملكية مبنى الكنيسة وعبر عن سعادته بأن المبنى سيبقى يستخدم في العبادة وتمنى لها مزيدا من النمو والازدهار ،وألقي الأنبا ارساني كلمة ترحيب بالحاضرين ثم شكر مجهودات الكنيسة الكاثوليكية ومجلس مدينة Antwerpen .

وقد تخلل الاحتفال فقرات من الترانيم من فرق الكورال بالكنيسة و كان يوما مبهجا و مفرحا للجميع.

الجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية تستخدم مبنى الكنيسة منذ أبريل 2017 على سبيل الإيجار، وقد تمت فيه الكثير من أعمال التجديد والترميم والتوسعات، وتركيب حامل الأيقونات والأيقونات ورسم الشرقية.

وقام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بزيارة هذه الكنيسة وتدشينها في 17 أكتوبر 2019.

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