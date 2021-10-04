إيمي سمير غانم بعد رحيل والديها: أنا مش عارفة أكون تمام

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:35 ص

نشرت الفنانة ايمى سمير غانم رسالة مؤثرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تصف فيها حالتها النفسية بعد رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وأكدت أنها مازالت تعاني من فراقهم، وكانت تظن أنه بمرور الوقت ستتحسن حالتها ولكن ذلك لم يحدث، فهي تتذكرهما طوال الوقت، وتتذكر الامهما وعجزها هي وشقيقتها دنيا من تخفيف هذه الآلام عنهما.

وقالت إيمى عبر رسالتها: "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني و انتوا بتتألموا و انا و دنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، بس انا مش عارفه اكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن".

وتابعت ايمى قائلة : "بس الحقيقه اني اوحش من الاول وكل حاجه عملتها بس مش بهدا الحمدلله علي نعمه الصلاه و التسبيح و الدعاء اكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه و اصبر اكتر من كده والحمدالله علي اي ابتلاء انا راضيه".