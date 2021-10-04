اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 4 أكتوبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
خبير أمن معلومات: خسائر الهجمات الإلكترونية تريليون دولار ويجب مواجهتها
https://www.albawabhnews.com/4442830
وزيرة الطاقة القبرصية تزور جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي
https://www.albawabhnews.com/4442634
تعرف على مصير السيارات القديمة بعد تسليمها في ساحات التخريد
https://www.albawabhnews.com/4442767
خبير: مصر تشهد نهضة عقارية متسارعة وغير مسبوقة
https://www.albawabhnews.com/4442731
هشام العاركي: الحكومة المصرية تقدم الدعم الكامل لرواد الأعمال والشباب
https://www.albawabhnews.com/4442641
افتتاح معرض فارماكونكس للصناعات الدوائية