اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:00 ص

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 4 أكتوبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

خبير أمن معلومات: خسائر الهجمات الإلكترونية تريليون دولار ويجب مواجهتها

https://www.albawabhnews.com/4442830

وزيرة الطاقة القبرصية تزور جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي

https://www.albawabhnews.com/4442634

تعرف على مصير السيارات القديمة بعد تسليمها في ساحات التخريد

https://www.albawabhnews.com/4442767

خبير: مصر تشهد نهضة عقارية متسارعة وغير مسبوقة

https://www.albawabhnews.com/4442731

هشام العاركي: الحكومة المصرية تقدم الدعم الكامل لرواد الأعمال والشباب

https://www.albawabhnews.com/4442641

افتتاح معرض فارماكونكس للصناعات الدوائية

https://www.albawabhnews.com/4442659