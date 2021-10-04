ads
الإثنين 04 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
s

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 4 أكتوبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

خبير أمن معلومات: خسائر الهجمات الإلكترونية تريليون دولار ويجب مواجهتها

https://www.albawabhnews.com/4442830

وزيرة الطاقة القبرصية تزور جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي

https://www.albawabhnews.com/4442634

تعرف على مصير السيارات القديمة بعد تسليمها في ساحات التخريد

https://www.albawabhnews.com/4442767

خبير: مصر تشهد نهضة عقارية متسارعة وغير مسبوقة

https://www.albawabhnews.com/4442731

هشام العاركي: الحكومة المصرية تقدم الدعم الكامل لرواد الأعمال والشباب

https://www.albawabhnews.com/4442641
افتتاح معرض فارماكونكس للصناعات الدوائية

https://www.albawabhnews.com/4442659

سيارات السيارات القديمة الحكومة المصرية نشرة منتصف الليل الهجمات الإلكترونية قطاع الاقتصاد تسليم هجمات الإلكترونية