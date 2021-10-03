بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:28 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ضمن الجولة 7 للبطولة ويقود محمد صلاح الملك المصري هجوم ليفربول ضد كتيبة مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتبدأ المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي ويسعى يورجن كلوب قائد كتيبة الريدز للإنفراد بقمة الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات من بدايته حيث يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما يتصدر تشيلسي جدول البطولة برصيد 16 نقطة وفي حال فوز ليفربول في مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي يصبح رصيده 17 نقطة منفردا بصدارة المسابقة.

ومن ناحية أخرى يسعى محمد صلاح نجم ليفربول لمواصلة تألقه في الدوري الإنجليزي حيث يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 5 أهداف خاصة وأن تاريخ النجم المصري حافل في مباراة مانشستر سيتي ونتابع بث مباشر لمشاهدة المواجهه بين يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والتي دائما ما تحمل المواجهات المباشرة بينهم متعة كروية للمشاهدين.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم