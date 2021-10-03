عبدالعاطى والهجان يبحثان موقف إزالة التعديات ومشروعات الرى بالقليوبية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:28 م

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، للتباحث حول أعمال ازالة التعديات على المجارى المائية بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القليوبية.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى واللواء الهجان تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر.

أوضح الدكتور عبدالعاطى أنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.



كما استعرض الدكتور عبدالعاطى واللواء الهجان أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية والتى يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

وصرح الدكتور عبدالعاطى أن الوزارة انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقه المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنة، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه (٥) أفدنة، ويجري حالياً تطوير حديقه الياسمين بمسطح (٧) أفدنة قريبا، كما أنه جار دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٧) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز فى مشروعات تأهيل الترع والمساقى بمحافظة القليوبية، حيث أوضح الدكتور عبدالعاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ١٠٠٠ كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ١١٠ كيلومترات حتى تاريخه، وجار العمل في ترع بأطوال ٨٩٠ كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل عدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى ١٠٦ كيلومترات، وقد تم الانتهاء بالفعل من تأهيل عدد (٣) مساقى، وجار العمل في (١٢) مسقى وتمت ترسية عدد (١٠٧) مساقى للبدء في التنفيذ.



وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه وفى إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والرى لتحقيق التحول لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة ، فقد تم حتى الآن التحول لإستخدام نظم الرى الحديث في زمام ٧٠٠٠ فدان بنطاق محافظة القليوبية.



الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية هى أولى المحافظات التى شهدت عقد مؤتمر موسع في شهر يونيو الماضى بين ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الاهلي المصري والبنك الزراعي المصري وممثلي الشركات العاملة في مجال تأهيل المساقي وتنفيذ شبكات الري الحديث ، كما تم عقد العديد من الندوات التوعوية للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.