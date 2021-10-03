القوات المسلحة تنعى شهيد مصري بقوات حفظ السلام في مالي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:59 م

نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى والذى استشهد أمس، إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام، وأسفر الحادث عن استشهاد ضابط صف وإصابة 3 درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتقدمت القوات المسلحة، بخالص التعازى والمساواة، لأسرة الشهيد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت القوات المسلحة، أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة.