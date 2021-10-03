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الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

القوات المسلحة تنعى شهيد مصري بقوات حفظ السلام في مالي

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى والذى استشهد أمس، إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام، وأسفر الحادث عن استشهاد ضابط صف وإصابة 3 درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتقدمت القوات المسلحة، بخالص التعازى والمساواة، لأسرة الشهيد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت القوات المسلحة، أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة.

القوات المسلحة دولة مالي الامم المتحده بعثة حفظ السلام